Serie C. Riparte il campionato. Le pistoiesi in campo

PISTOIAPronte a ricominciare. Le squadre pallavolistiche pistoiesi attendono la ripresa del campionato con trepidazione: il torneo femminile di serie C, girone B, riprenderà sabato prossimo 11 gennaio con la 14a giornata del girone d’andata. A scendere in campo per primo, il Montebianco Volley Pieve a Nievole, che dalle 17.30 se la vedrà con l’Oasilido Infinity Volley Lido di Camaiore alla palestra Fanciullacci di Pieve a Nievole. Situazione sotto controllo in casa pievarina, con l’allenatore Lorenzo Branduardi fiducioso in una buona ripartenza della formazione. A seguire, toccherà al Volley Aglianese di coach Marco Targioni, che a partire dalle 18 ospiterà Porcari al Pala Capitini di Agliana. Subito una partitissima, contro una delle favorite alla promozione. L’Aglianese avrà due assenze pesanti, quelle di Varani e Forasassi. Durante la pausa, le neroverdi hanno pareggiato 2-2 in amichevole con Montelupo. Il tecnico pratese vuole vedere una reazione da parte delle sue giovani. A seguire, dalle 21, sul terreno di gioco andranno le altre. Alla palestra Martin Luther King di Bottegone, Progetto Volley – Delfino Pescia per un derby tra la penultima e la co-capolista (con Livorno) della classifica.

Bottegone ha recuperato infortunate e influenzate, pareggiato 2-2 in amichevole con Santa Croce e attende di disputare un altro test con Campi: è motivato a dar noia alle pesciatine, che godono buona salute e intendono proseguire la loro marcia verso la promozione. È una gara da tutto esaurito. Al PalaMelo di Quarrata, sfida tra il Blu Volley del tandem Davide Torracchi – Federico Guidi, in crescendo rossiniano, e la Pallavolo Cascina. Fuori Filippi, dentro una ragazzina delle giovanili; in dubbio la presenza di Lelli. Durante le feste, allenamento congiunto con il Punto Sport Poggio a Caiano.

Gianluca Barni