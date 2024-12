Serie D Fezzanese in caduta libera. Non è bastato il cambio di mister

Ghiviborgo 4 Fezzanese 2

GHIVIBORGO: Gambassi, Barbera, Vari, Campani, Nottoli (82’ Signorini), Lopez, Conti, Gori (75’ Bifini), Noccioli (39’ Fischer), Russo (57’ Giannini), Bura. A disp. Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Nardo. All. Bellazzini.

FEZZANESE: Pucci, Giammarresi, Bechini, Nicolini (67’ Stradini), Antezza (61’ Selimi), Loffredo (88’ Campana), Salvetti, Cantatore (75’ Ngom), Lunghi, Bruccini, Mariotti (88’ Beccarelli). A disp. Calò, Martera, Sacchelli, Scieuzo. All. Gatti.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale (assistenti Brizzi e Fatati).

Marcatori: 11’ e 66’ (rig.) Gori, 13’ Mariotti, 15’ Noccioli, 23’ Bruccini, 36’ Vari.

GHIVIZZANO - Non basta il cambio di allenatore per la Fezzanese che perde 4-2 sul campo del Ghiviborgo nella 17ª e ultima giornata d’andata del girone E di serie D. E’ pertanto amaro l’esordio del nuovo mister Andrea Gatti con la squadra che resta così all’ultimo posto in graduatoria ed è sempre più staccata dalle dirette concorrenti. Fezzanoti che pur essendo privi di quattro giocatori importanti come lo squalificato D’Alessandro e gli infortunati Cesarini, ex professionista, Masi e Giampieri tengono comunque validamente testa ad un forte avversario che sale al quinto posto scavalcando in classifica il Siena sconfitto 1-0 dal Grosseto.

Al 11’ padroni di casa in vantaggio con Gori che finalizza un’azione manovrata dei compagni. I verdi reagiscono immediatamente e al 13’ pareggiano con Mariotti. Passano due minuti ed i lucchesi si riportano in vantaggio con un preciso diagonale di Noccioli. Capitan Bruccini pareggia siglando il 2-2 su assist di Cantatore. Al 36’ il 3-2 locale con un potente tiro di Vari. Al 66’ ancora Gori fa doppietta siglando il 4-2 su rigore, il neoentrato Selimi trattiene in area lo stesso Gori. All’83’ la Fezzanese reclama il rigore ma l’arbitro fa proseguire.

Paolo Gaeta