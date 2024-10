Serie D. Vince il festival del rigore. FolloGavo, torna il sorriso

Il Follonica Gavorrano ritrova il sorriso in Umbria. La squadra di mister Masi batte gli umbri del Foligno a domicilio per 1-4 nel festival del rigore (ben 4 assegnati e tre trasformati). Partenza prorompente del Follonica Gavorrano, con ben quattro occasioni nei primi 6’ di gioco. Che sono il preludio del gol del vantaggio: Kernezo serve Tatti che, ben appostato, realizza in rovesciata all’11’. Al 14’ l’arbitro vede un fallo di mano di Scartoni in area. Calderini va dal dischetto ma trova la grande risposta di Antonini. Al 28’ rigore per il Follonica Gavorrano per un fallo in area su Pignat. Dagli 11 metri si presenta D’Este, che batte Tognetti. Ma la ripresa si apre con il brivido, con il gol del neo entrato Brevi dopo soli 3’. Al 7’ l’arbitro assegna però il terzo rigore del match, ancora in favore del Follonica Gavorrano, dopo un fallo di Tognetti su Kernezo. Sul dischetto Lo Sicco realizza il gol dell’1-3. Poi, al 28’ della ripresa, arriva un altro rigore fischiato dall’arbitro ancora in favore del Follonica Gavorrano: Zini fa 1-4 e chiude i conti.

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Benedetti, Ceccuzzi (8’ st D’Urso), Sedran (32’ Maselli), Schiaroli (30’ st Settimi), Pupo Posada (19’ st Di Cato), Piermarini (1’ st Brevi), Tomassini, Panaioli, Calderini. All. Manni. FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, D’Agata, Grifoni, Scartoni (16’ st Morgantini), Kondaj (26’ st Brunetti), Tatti (37’ st Cret), Lo Sicco, Marino, Kernezo (16’ st Zini), D’Este (11’ st Pino). All. Masi.

Reti: 11’ Tatti, 28’ D’Este rig., 1’ st Brevi , 7’ st Lo Sicco rig., 28’ st Zini rig.