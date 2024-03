"Sette atleti italiani in gara a Saalbach: weekend di finali di Coppa del Mondo" Sette atleti italiani gareggeranno nel primo weekend di finali di Coppa del Mondo a Saalbach, in Austria. Sabato si terranno il gigante maschile e lo slalom femminile, con nomi come Vinatzer e Brignone in lizza per il podio. Bassino e Brignone si concentreranno sul gigante di domenica.