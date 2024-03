Settimana ricca di impegni, Italia a Montelibretti per la Fei Nations di completo. De Luca e Gaudiano, show a Parigi

Ha preso il via a Montelibretti la tappa iniziale della 13ª Fei Nations Cup di concorso completo (17 nazioni, 170 cavalli). L’Italia, qualificata ai Giochi, presenta qui la Nazionale di quattro binomi che nella prima prova di rettangolo hanno già gareggiato tutti, piazzando il nostro team al 2° posto provvisorio. Nel dettaglio: Portale/Scuderia 1918 Future p.n. 31.70, Girardi/Euphorie 34.00, Maiolino/Fearendile di Meara 37.50, Proia/Gatto Salta D’O 38.80 (tot. 103, 20). In testa, per ora, la Spagna (100,30), terza la Svizzera (104,10). Altri azzurri individuali sono Fani Ciotti, le veterane Bertoli e Bordone, oltre a Docimo, Luciani, la Manzoli, Orlandi, la Piovani e Riganelli. Oggi si concludono tutte le prove di rettangolo, domani seconda prova (cross-country) e domenica la terza (salto ostacoli). Sul fronte del salto ostacoli, invece, il meeting più glamour è il cinque stelle indoor Saut Hermes, al Grand Palais Ephemere di Parigi, capolavoro del Liberty: tra le star anche gli assi azzurri De Luca e Gaudiano. Infine il rettangolo: a Ornago, Monza, "contro" binomi di 15 nazioni gareggia il meglio del dressage azzurro: Norma Paoli, le due "Vale" - ossia Truppa e Remold -, poi la Rustignoli, Tiziana Villa e Zaza. In contemporanea, la 26enne italo-svedese Nathalie Wahlund è in trasferta al tre stelle di Addington, Gran Bretagna. Sempre in casa nostra proseguono i tour di salto ostacoli di Arezzo, Gorla e Borgo la Caccia. Domenica i GP.