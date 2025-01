Settore giovanile, è stato un weekend da incorniciare. Mister Rodriguez: "Abbiamo dominato». La Primavera e un derby da film. E il Bologna è battuto... due volte

La Primavera, costruita e plasmata negli ultimi due anni da Mandelli, è entrata nella storia con il 9-0 nel derby della Reggiana. Un successo destinato ad essere ricordato e che, inoltre, proietta i canarini guidati da David Rodriguez a ridosso della zona playoff, ora distante appena due lunghezze: "Fin da quando sono arrivato i ragazzi hanno sempre lavorato molto bene durante la settimana – ha commentato il tecnico spagnolo, chiamato a novembre per sostituire Mandelli –, ma nelle ultime sfide spesso ci sono mancati i tre punti, questa volta abbiamo dominato la gara dall’inizio alla fine, con identità e fiducia. È sicuramente speciale aver vinto questo derby, abbiamo riscattato al meglio la sconfitta dell’andata. Ora affrontiamo il Parma capolista con fiducia, consapevoli che stiamo facendo un lavoro importante". Il tutto, sotto gli occhi di Carlo Rivetti, Andre Catellani e capitan Pergreffi.

La crescita di alcuni ragazzi della Primavera gialloblù è evidente: i gol di Zidouh (già esordiente in B con Bisoli), la leadership di Moratti, le giocate di Barozzini e poi Sarris, Fomete, Molara, sono diversi i giocatori da tenere monitorati. Più in generale, il weekend appena trascorso del settore giovanile regala altre gioie al Modena. L’Under 17 di Sansovini espugna il campo del Genoa capolista con i gol di Wiafe e Colpo (terzo successo di fila), l’Under 14 di Carrozza vince il derby con il Bologna 1-3 grazie a Salvarani, Arabia e Bonacini, anche gli Under 13 di Cavazzoni esultano nel derby coi rossoblù 3-4 (a segno Cisotto, Uwadia e Bertolotti). Hanno riposato Under 16 e 15, anche loro protagoniste fin qui di stagioni all’altezza della situazione nei rispettivi campionati, guidate da mister Morselli e mister Martinelli. Il lavoro delle giovanili comincia a dare qualche buon frutto. D’altronde, si sa, è questo il futuro di un club.

Alessandro Troncone