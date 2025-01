Settore giovanile. La Primavera in campo oggi contro il Napoli

Dopo la figuraccia nel derby con la Ternana, la Primavera biancorossa prova a rialzare la testa oggi, in casa, contro il Napoli. La sfida è in agenda alle 14 allo stadio "Silvio Piola" di Sanfatucchio. In campo oggi anche l’Under 16 che sfida l’Avellino nel match delle 10, sempre allo stadio "Silvio Piola" di Sanfatucchio. Giornata ricca di partita anche domani. Gioca in casa l’Under 17: Perugia-Arezzo (valida per la sedicesima giornata) si gioca alle 16 al "Piola" di Sanfatucchio. Stesso avversario e stesso campo anche per la squadra Under 15 che domani scende in campo alle 14. Per l’Under 13: Vis Pesaro-Perugia si gioca alle 11 al campo sportivo "Benelli" di Pesaro. Mentre per Under 11, Under 10, Under 9: Perugia-Fulginium (test match), dalle 10 di domani al centro sportivo "Paolo Rossi". La squadra femminile sarà impegnata nella Coppa di Eccellenza: Nestor-Perugia si gioca domani alle 17:30 all’antistadio Ricci di Marsciano.