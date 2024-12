Settore giovanile. La Primavera va in trasferta a Pescara

Dopo l’ultimo fine settimana che ha visto le formazioni biancorosse primeggiare, le squadre del settore giovanile del Perugia sono di nuovo pornte a dare battaglia. Oggi è il turno della formazione Primavera di Moll Moll impegnata in trasferta: Pescara-Perugia (dodicesima giornata) si gioca alle 14:30 al “Poggio degli Ulivi”. Pausa natalizia per la squadra Under 14. Derby per i ragazzi dell’Under 13: Perugia-Ternana (ottava giornata) è in agenda alle 17,30 al centro sportivo “P. Rossi”. Per Under 11, Under 10, Under 9: Lazio-Perugia, dalle ore 14:30 al Green Club Roma. Domenica impegnativa per le Under. L’Under 17 se la vedrà in casa con il Benevento (dodicesima giornata) alle 12,45 al Paolo Rossi. Per l’Under 16: : AZ Picerno-Perugia (12^ giornata), con fischio di inizio alle 15 al Comunale “Facella”. Sfida interna col Benevento per l’Under 15 al Paolo Rossi alle 10,30.