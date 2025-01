Settore giovanile. L’Under 16 cade dopo 15 risultati utili di fila

Dopo 15 risultati utili consecutivi, cade l’Under 16 di Anelli. I biancorossi vengono sconfitti 2-1 in casa dall’Avellino. Partenza subito in salita per il Perugia cha va sotto di un gol dopo due minuti. Iachini la pareggia nella ripresa lasciando presagire ad una rimonta che purtroppo non arriva. Nei minuti finali, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla raggiunge il limite dell’area di rigore e viene colpita perfettamente da Bruno che insacca il 2-1 ospite, condannando i biancorossi alla sconfitta dopo la lunga striscia di risultati positivi.

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Crescentini (24’ st Pelli), Auricchio (1′ st Ciappi), Pierangelini, Santillo (38’ st Ragni), Castellucci (38’ st Seppoloni), Iachini (11’ st Gueye), Bosi, Kroni (24’ st Alunno), Bendini (1′ st Castroreale), Raffaelli. A disp: Tarducci, Tardani, Alunno. All: Pierpaolo Anelli