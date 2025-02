Settore giovanile. Primavera in campo. Domani arriva il Monopoli

Ricco il programma del settore giovanile biancorosso nel prossimo week end. Domani scende in campo la Primavera di Moll Moll in una sfida casalinga: Perugia-Monopoli si gioca alle 14 al campo sportivo "Piola" di Sanfatucchio. In campo anche l’Under 16: Pineto-Perugia alle 15 al centro sportivo Poggio degli Ulivi. Domenica, invece, tocca alle Under 17 e Under 15: Under 17: Audace Cerignola-Perugia è in programma alle 12 allo stadio "Monterisi", stesso avversario e stesso campo per l’Under 15 che scende in campo alle 10. In trasferta l’Under 14: Pescara-Perugia è in agenda alle 12 al centro sportivo Poggio degli Ulivi. In casa l’Under 13: Perugia-Pescara si gioca alle 15 al campo sportivo di Sanfatucchio. Per Under 12, Under 11, Under 10, Under 9: Perugia-Francavilla (test match), dalle 12,30 al centro sportivo "Paolo Rossi".