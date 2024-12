Sfida ad alta quota. Cbf Balducci pronta all’esame in Romagna

Non c’è tempo per rilassarsi perché nel giorno di Santo Stefano la Cbf Balducci, terza con 27 punti, farà visita al San Giovanni in Marignano, seconda forza dell’A2 di volley femminile che all’andata ha vinto a Macerata. "Giovedì – anticipa Valeria Battista, premiata come Mvp nel match vinto l’altro ieri contro Lecco – servirà da subito quella cattiveria mancata all’andata. Ci attende un avversario forte e noi dovremo accettare la possibilità che possano fare punti senza abbatterci, ma rialzando subito la testa".

Ed ecco cosa dice coach Valerio Lionetti sulle prossime due sfide contro San Giovanni, che ha 31 punti, e la leader Messina con 33 punti. "Ci presentiamo arrabbiati: siamo consapevoli di avere perso un’occasione in Coppa Italia in una gara che avremmo dovuto vincere. Ecco, ciò deve darci la spinta per affrontare in modo diverso rispetto all’andata le sfide contro San Giovanni e Messina, dobbiamo giocarle con la consapevolezza che stiamo crescendo, dobbiamo essere aggressivi e sfrontati".

È uno scontro diretto e finora il bilancio è negativo con San Giovanni, Messina e, in Coppa Italia, contro Busto Arsizio. "Ha inciso la nostra discontinuità su cui stiamo lavorando da tempo, ma sono state gare differenti. Contro San Giovanni e Messina siamo mancate sul piano tecnico e ci sono mancate la furbizia e la capacità di portare acqua al proprio mulino in ogni circostanza, a Busto è stata una gara giocata alla pari ma non siamo state ciniche e nel quinto set, quello decisivo, non siamo state lucide. Vedo comunque dei progressi nella squadra e sono convinta che cambieremo registro".

Le prossime due sfide potranno essere determinanti perché San Giovanni e Messina allungherebbero il passo e i punti di questa fase saranno poi ereditati nella successiva. "L’A2 – dice Lionetti – è un campionato lunghissimo, non è uno sprint ma una maratona ed è difficile ora proiettarsi nel finale. Occorre lavorare bene per arrivare in forma a quella fase. Ho vissuto esperienze in cui siamo giunti a quel momento in riserva e abbiamo perso con chi avevamo battuto in campionato e in Coppa".

Battista contro Lecco è stata una protagonista con 22 punti ed è naturale che da una simile giocatrice si attenda sempre qualcosa in più. "Quando giochiamo di squadra, aiutandoci l’una con l’altra – dice la giocatrice – prevalgono le qualità di ognuna".