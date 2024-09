Signa 1914 e Pontassieve. Doppio colpo in coppa

ECCELLENZA

Lastrigiana-Signa 0-1. Alla "Guardiana" si è giocato il tanto atteso derby che per trazione inaugura la stagione. Una sfida che anche stavolta non ha tradito le aspettative, regalando interesse e molta curiosità per i debutti di nuovi giocatori da entrambe le partiti. La squadra di casa apparsa più forte rispetto a quella dello scorso anno, non ha avuto fortuna con Sarti e Palaj. Nel miglior momento dei locali, il Signa al 18’ è riuscito a segnare un gran gol con l’attaccante Lorenzo Tempesti, un tiro al volo sotto l’incrocio dei pali, vantaggio difeso poi fino al termine.

Lastrigiana: Falsettini, Canali, Nencini G., Crini, Piccione, Borselli, Anouar, Martini, Sarti, Bibaj Gert, Mosti Falconi. A disp: Isolani, Castiglioni, Innocenti, Romei, Mandolini, Mhilli, Tomeo, Palaj. Allenatore Gambadori.

Signa 1914: Crisanto, Giuliani, Tesi, Soldani, Nocentini, Franzoni, Tempesti P., Dallai, Tempesti L., Coppola, Cioni. A disp.: Lauria, Colzi, Capochiani, Wolf, Baggiani, Gianashvili, Bezzini, Nencini S., Alesso. Allenatore Scardigli.

PROMOZIONE

A. Rufina-Pontassieve 0-1. Nonostante le assenze di Fumelli, Di Vico e Sordi la Rufina ha cercato con insistenza di scardinare l’attenta difesa di un Pontassieve. Sostanziale equilibrio fino alla fine, quando però al 92’ la palla fra Fantechi e Cragno finiva su i piedi di Bencini che con ottima coordinazione batteva Moretti. Prossima gara del triangolare fra Settignanese-Rufina (il Pontassieve riposa).

A. Rufina: Moretti, Sequi, Giannelli, Grazzini, Maccari, Falcini, Sitzia, Somigli, Minischetti, Bachi, Celli. A disp: Lanzini, De Luca, Fioravanti, Angeli M., Dreucci, Candelori, Sepe, Della Felice, Poggiali. Allenatore Tognozzi.

Pontassieve: Morandi, Marucelli, Giannelli, Carnevale, Arias, Fani, Romanelli, Papini, Cragno, Bencini, Fantechi. A disp: Limentra, Coppini, Mengozzi, Salvadori, Serrotti, Latini, Pretelli, Nocentini, Mannini. Allenatore Guidi.

Giovanni Puleri