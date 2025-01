Silvio baldini. "Peccato non aver trovato il gol»

Alla fine la prende con filosofia Silvio Baldini. In cuor suo ripensa alle tante occasioni avute dai suoi. Ma l’allenatore del Pescara si accontenta di quel punto stretto stretto conquistato contro il Rimini. "Non posso di certo puntare il dito contro la prestazione dei ragazzi – dice il tecnico degli abruzzesi – Peccato non essere riusciti a concretizzare le occasioni avute. Ma sono felice e soddisfatto di aver trovato il Pescara di un mese fa. Tutti in campo hanno prestato la giusta attenzione, dopo aver speso decisamente molte energie in avanti". Baldini non toglie i giusti meriti alla squadra di Buscè. "Il Rimini – dice – si è saputo chiudere bene, il Pescara non è riuscito a concretizzare. Peccato anche per i pali colpiti". Poi uno sguardo alla classifica è d’obbligo. Quella classifica che non è sorridente quanto lo fosse poche settimane fa. "Sappiamo che ci sono due strade: una arrivare primi, l’altra arrivare nei playoff e giocarcela".