Simac Ladies Tour di ciclismo. Maria Confalonieri conquista il terzo posto sulle strade olandesi

Dall’Olanda arriva un bel terzo posto di Maria Giulia Confalonieri nel Simac Ladies Tour. La professionista di Seregno, classe 1993 della formazione norvegese Uno X Mobility, ha sfiorato il successo nella quarta tappa, con partenza e arrivo in località Ede dopo 118 chilometri, dove allo sprint si è vista superare soltanto dalla lecchese Barbara Guarischi e dalla neozelandese Ally Wollanston. Per la Confalonieri è stato l’ultimo risultato di una lunga stagione che l’ha vista porsi in luce nelle competizioni a carattere internazionale.

Dan.Vig.