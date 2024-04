Sir a Monza, stasera l’assalto allo scudetto. Se Perugia vince diventa Campione d’Italia

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Primo attacco concreto al tricolore: se Perugia stasera vince è Campione d’Italia. È la terza volta che la Sir Susa Vim Perugia è così vicina alla conquista dello scudetto. Nel 2018 era riuscita a portarsi avanti nella serie di finale dei play-off, e poi aveva trionfato allo spareggio di gara-cinque. Nel 2019 invece aveva sprecato il vantaggio ed era stata superata in gara-cinque tra le proprie mura. In tutte le altre occasioni l’epilogo era stato ancor più amaro, ecco perché nessuno vuole correre rischi, restare concentrati è necessario quando dall’altra parte della rete c’è una rivale temibile ed attrezzata come la Mint Vero Volley Monza.

Oggi pomeriggio alle ore 18 (diretta televisiva su Rai Sport) si gioca gara-quattro che è una sorta di ultima spiaggia per i brianzoli costretti a vincere per rimandare il verdetto. A giudicare dai precedenti potrebbe sembrare cosa fatta, ventotto successi su trentasei per i bianconeri nel computo totale, cinque a uno in favore degli umbri in questa stagione. Ogni gara però è una storia a parte, specie in una fase così delicata, mantenere i nervi saldi è dunque l’unica ricetta possibile. L’eccitazione è grande tra i tifosi e saranno circa quattrocento ad attraversare la pianura Padana per portare il loro sostegno alla squadra. Dovrà gestire una pressione enorme la formazione di casa guidata dall’allenatore Massimo Eccheli che sino ad ora ha giocato sbarazzina ma adesso sa di non poter più sbagliare. La formazione lombarda ha molta qualità, per esempio nell’opposto Eric Loeppky che è il terminale che ha avuto maggior costanza di rendimento. Il tecnico Angelo Lorenzetti sa che la differenza tra le due squadre è davvero minima e potranno essere determinanti ancora una volta i dettagli. I perugini si preparano alla battaglia con la consapevolezza che sarà necessario mantenere sangue freddo, a dare l’esempio sarà il regista Simone Giannelli che avrà il compito di infondere fiducia ai compagni. In campo da ex Oleh Plotnytskyi che ha alle spalle l’esperienza monzese, mentre Thomas Beretta e Gianluca Galassi vantano trascorsi in bianconero. Ad arbitrare il confronto sono stati chiamati Andrea Puecher (PD) e Gianluca Cappello (SR).

Monza: Kreling - Loeppky, Galassi - Di Martino, Maar - Takahashi, Gaggini (L).

Perugia: Giannelli - Ben Tara, Russo - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L).