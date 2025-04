Sir-Lube, storia infinita. Sarà la battaglia numero 68

È il giorno della vigilia. Domani si alzerà il sipario sulle semifinali play off di Superlega, con la Sir Susa Vim Perugia protagonista dell’anticipo alle 20:30, con la Cucine Lube Civitanova. Sarà un nuovo capitolo tra le due formazioni che hanno un lungo vissuto. Si sfidano due squadre che si sono trovate l’una di fronte all’altra in infinite battaglie: sono 67 i precedenti tra regular season, play off, Supercoppa, Coppa Italia e anche Champions. E’ la ventiseiesima volta che le due formazioni si incontrano nei play off, ma nelle semifinali scudetto Perugia e Lube si sono incrociate una sola volta, nella stagione 2015/2016: la serie si prolungò fino a Gara 4 e la Sir conquistò l’accesso alle finali contro Modena.

La Sir Susa Vim Perugia si presenta ai nastri di partenza di queste semifinali scudetto primeggiando sui dati di squadra in regular season per il maggior numero di punti totali (esclusi gli errori avversari): 1.470 e per il maggior numero di ace, con ben 200 servizi vincenti. Tra i “recordman” dei dati individuali in questa regular season Oleh Plotnytskyi, alla sua sesta stagione consecutiva in maglia bianconera, ha sbancato nella classifica dei servizi vincenti con 56 ace. Per questo lo schiacciatore è stato insignito di un riconoscimento in occasione di gara 1 dei quarti play off, al PalaBarton Energy con Modena, prima del fischio di inizio del match.

Tra le due squadre c’è anche una curiosità: Perugia e Civitanova protagoniste di uno dei set più lunghi della Superlega. In occasione della finale della Del Monte Coppa Italia di Superlega 2019-2020, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Perugia e Civitanova hanno combattuto sul campo in uno dei set più tirati e lunghi degli ultimi anni: il quarto parziale che finì 34-36 per i Block Devils che annullarono alla Lube ben nove match ball dopo 50 minuti di gioco.

Ci sono tutti i presupposti per un nuovo avvincente spettacolo. È attiva fino a domani la vendita dei tagliandi per il primo match delle semifinali scudetto al Pala Barton Energy. Per i possessori di abbonamento il match è compreso nel pacchetto. La vendita libera resterà attiva fino a domani in tutti i punti vendita abilitati e on line, sul circuito vivaticket.

La gara 2 si disputa sabato 12 aprile alle 18, mentre gara 3 Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova è in programma mercoledì 16 aprile alle 20:30. Eventuali gara 4 è in programma domenica 20 aprile (con possibili anticipo/posticipo, eventuale gara 5 invece giovedì 24 aprile (con possibili anticipi/posticipi).