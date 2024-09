Spettacolo a Castiglione del Lago. Migliaia di appassionati per il motocross Prestige

CASTIGLIONE DEL LAGO - Si è respirato il clima delle grandi occasioni ieri a Castiglione del Lago per la quinta prova del campionato italiano motocross Prestige, disputata sulla pista “Vinicio Rosadi” di Gioiella e organizzata dal Moto Club Trasimeno in collaborazione con FX Action e con il patrocinio del Comune. Migliaia di appassionati che hanno trovato un tracciato in condizioni veramente perfette. Tra le presenze istituzionali, quelle del sindaco Matteo Burico, del Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli e del Presidente Coni regionale Domenico Ignozza. Il sindaco ha definito la manifestazione "una grande operazione di marketing territoriale" e ha lanciato con entusiasmo la candidatura di Castiglione del Lago ad ospitare un GP iridato. Complimenti agli organizzatori sono stati tributati anche da Paolo Ciabatti, direttore generale della Ducati Corse Off-Road.

Il fine settimana si chiude con due titoli nazionali assegnati, quello della classe MX2, andato al diciannovenne laziale Valerio Lata (Gas Gas), e quello della classe 125 under 17, che è un trofeo, vinto dal sedicenne marchigiano Simone Mancini (Fantic). Resta invece ancora aperta la corsa al successo nella MX1 anche se Alessandro Lupino e la Ducati hanno consolidato la propria prima posizione, ad un round dall’epilogo. La classifica di giornata lo vede dunque al primo posto davanti ad Alessandro Manucci (Gas Gas) e a Samuele Bernardini (Honda); quella di campionato recita primo Lata, secondo Manucci, terzo Bernardini. Di grande valore, anche simbolico, la presenza sul podio dell’Ispettore Gabriele Turchi, comandante del distaccamento della Polstrada di Castiglione del Lago, che ha premiato il collega Lata. Nella MX1 le vittorie di manche sono andate a Lupino e ad Andrea Bonacorsi (Yamaha); la classifica di giornata vede prevalere il viterbese della Ducati sullo sloveno Jan Pancar (KTM) e sullo stesso Bonacorsi. Eccellentee la prova dell’unico umbro in gara, il ventenne panicalese Luca Cardaccia (Yamaha), 22.o sia in gara 1 sia in gara 2 e 9.o assoluto nel suo raggruppamento, la Fast.