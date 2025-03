Squadra. Lewis, solo oggi il responso. Angella out per l’anticipo

C’è ancora da attendere per capire l’entità dell’infortunio di Lewis. Il difensore, al rientro dal primo minuto per la prima volta in questa stagione e costretto a uscire per infortunio dopo quindici minuti, solo oggi potrà avere risposte più certe. Lewis oggi si sottoporrà alle prove bomeccaniche dal professor Cerulli e solo dopo l’esame si potranno quantificare i tempi di recupero. Lewis rischia di chiudere in anticipo un campionato che di fatto non ha mai iniziato.

Restando alla difesa, per il prossimo appuntamento di campionato, venerdì sera al Curi, Cangelosi dovrà ancora rinunciare a Gabriele Angella. Il capitano, in panchina nel derby ma con nessuna chance di giocare, dovrà ancora restare i box e quindi non darà la sua disponibilità contro gli abruzzesi, nell’anticipo. Rientra, dagli impegni con la nazionale, Matteo Plaia che potrà dare una mano, eventualmente, in corsa.

Capitolo centrocampo. Cangelosi dovrà fare a meno di Bartolomei che è alle prese con un infortunio muscolare. Mentre Di Maggio ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con la squadra e non si esclude che possa ritagliarsi uno spazio in corsa. Il giocatore ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e potrebbe riprendere con uno spezzone di match.

In attacco, invece, resta indecifrabile la condizione di Seghetti. Il giocatore nel derby era in panchina, non è stato impiegato anche perché non al meglio della forma. I prossimi giorni di allenamenti (che Cangelosi ha programmato sempre al mattino), chiariranno la disponibilità per il prossimo match.