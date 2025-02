Staccate e frenate mondiali. Da Verstappen a Vale:. Brembo, 50 anni record

Da Rossi a Verstappen, da Schumacher e Marquez: staccate e frenate in formato mondiale. Sempre. E nel 2025 Brembo festeggia 50 anni di successi e di innovazioni nel mondo del Motorsport. Un traguardo segnato da numeri record (di gare e titoli vinti nelle due e nelle quattro ruote). "Siamo orgogliosi di celebrare questo anniversario nel mondo delle corse – ha dichiarato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo –. Grazie a 50 anni di esperienza ai massimi livelli, oggi tutti i team di Formula 1 e MotoGP scelgono il nostro marchio".

Nel corso degli anni, Brembo ha accompagnato numerosi piloti e team verso traguardi storici. Tra le tante “prime volte” spiccano quella del 15 maggio 2016, quando Max Verstappen diventa il più giovane vincitore di un Gp di F1 con freni Brembo, e quella del 21 aprile 2013, con Marc Márquez che conquista la sua prima vittoria in MotoGp. Andando indietro negli anni, è doveroso ricordare Valentino Rossi, 9 mondiali vinti, tutti con impianto frenante Brembo, mentre nell’ottobre 2000 Michael Schumacher riporta in casa Ferrari il titolo mondiale di Formula 1 dopo 21 anni, affidandosi totalmente alle componenti frenanti dell’azienda. E poi i 6 mondiali consecutivi di Rea in SBK e 9 di Cairoli nel Motocross e alle due vittorie consecutive nella categoria Hypercar della 24 Ore di Le Mans.

Ri.Ga.