Stage e finale di campionato. Ju Jitsu Education, il grande evento

Una disciplina sportiva che è anche filosofia di vita da divulgare. L’a.s.d. Gruppo Ju Jitsu Education è un’associazione di Arti Marziali (Ju Jitsu – Kick Jitsu) la quale coordina una rete di associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio nazionale e internazionale, in particolare: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Piemonte e in Olanda. Associazioni impegnate nella divulgazione delle arti marziali sia come sport, sia come strumento di educazione sociale (da qui il nome ju jitsu education), oltre che di inclusione.

Il gruppo da anni organizza corsi di difesa femminile, per medici e pubblica assistenza, di difesa per persone con mobilità ridotta, corsi di divulgazione per famiglie, docenti ed istruttori in materia di autostima dei bambini/e, di reazione alla frustrazione, contro il bullismo infantile e familiare, sui limiti degli sforzi di carico dell’apparato muscolo scheletrico, avvalendosi di collaboratori e collaboratrici quali: psicologa, pedagogista, pediatra, riabilitatore psichiatrico, avvocati e altri specialisti. Varie le collaborazioni con il Comune di Lucca, Capannori, Provincia di Lucca.

Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre, si terrà al Palasport di Borgo a Mozzano e con il patrocinio e la collaborazione del Comune stesso, una due giorni all’insegna delle Arti Marziali: sabato 7 stage di ju jitsu con i Maestri VII° Dan Luca Angeli (Toscana), VI Dan Luca Romoli (Toscana) VIII° Dan Livio Proia (Umbria), VII Dan Francesco Pariselli (Lazio) e IV Dan Martina Lucchesi (Olanda). In contemporanea si terrà uno stage di judo con ospite di eccezione il Maestro VI Dan e campione mondiale olimpionico Darcel Yanzi. La mattina dalle 10.30 alle 13, lo stage sarà riservato alle cinture marroni e nere, mentre il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 aperto anche alle cinture colorate (da bianca a viola).

Durante il pomeriggio il Gruppo offrirà un incontro ludico motorio di difesa femminile e di difesa per persone con mobilità ridotta aperto a tutta la cittadinanza. La sera di sabato 7 protagonista sarà la finale di campionato. Domenica 8 si terranno invece le competizioni di ju jitsu, kata - demo - lotta a terra - kick jitsu - submission dalle 9. Tutta la manifestazione è organizzata anche al fine di raccolta fondi in favore della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer.