Marcia, infortunio per Stano: niente Europei. Tutto sulle Olimpiadi

Roma, 23 aprile 2024 - Un mondiale a due facce per l’Italia della marcia. L’oro di Trapletti e Fortunato consegna alla squadra azzurra un successo incredibile, quasi insperato, soprattutto fornisce un pass per le Olimpiadi di Parigi che partiranno tra tre mesi, il rovescio della medaglia, invece, è l’infortunio di Massimo Stano che ha costretto la seconda squadra azzurra al ritiro. Non potranno esserci due squadre nella prova mista olimpica, ma per una medaglia può bastare comunque. La nazionale puntava molto sui due campioni olimpici nella staffetta mista, ovvero appunto Massimo Stano assieme all’amica Antonella Palmisano, ma una storta rimediata dal campione olimpico ha costretto la squadra uno al ritiro. Tripudio invece per Trapletti e Fortunato che hanno compiuto una straordinaria rimonta per trionfare davanti a tutti. C’è però preoccupazione per le condizioni di Stano a soli tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi e l'infortunio al piede gli farà saltare gli Europei.

Frattura del metatarso

Una brutta storta al piede sinistro rimediato da Massimo Stano nel corso della prima frazione della staffetta mista mondiale ed esami al suo rientro in Italia. Il responso non è del tutto positivo: la risonanza ha evidenziato un trauma distorsivo del piede sinistro con frattura alla base del quinto metatarso. Per Stano si prospettano due settimane con un gamberetto in colla di zinco, per ridurre l’edema e immobilizzare il piede, e stampelle per non poggiare il peso sull’arto infortunato. Al termine di questo periodo verrà effettuato un nuovo controllo per stabilire il percorso terapeutico verso il rientro. Non sembrano a rischio le Olimpiadi, anche se è uno stop comunque importante nella ricerca della condizione, mentre è praticamente certa l'assenza del marciatore pugliese dagli Europei di Roma. Stano andrà dunque a Parigi per difendere il suo titolo, ma dovrà ricalibrare il suo percorso di avvicinamento a causa di questo fastidioso infortunio che speriamo non vada a pregiudicare le sue chance di vittoria. Si è mostrato comunque ottimista e positivo Stano dopo l’esito della Tac: “Rimango sereno, ormai l’infortunio è accaduto e non si può tornare indietro - le sue parole ai canali federali - Ora affronterò queste due settimane di stop e con il piede di scarico cercheremo di capire come lavorare sulla parte superiore. Abbiamo tempo per risolvere il problema e tra due settimane valuteremo che strada intraprendere”. Stano punta tutto sulle Olimpiadi, dove non solo può difendere il titolo di tre anni fa ma anche essere selezionato per la staffetta mista, quella vinta da Trapletti e Fortunato domenica, sfruttando il fatto che la qualificazione non è nominale e lo staff tecnico potrà scegliere i due atleti da schierare in gara alle Olimpiadi. E con Stano e Palmisano in squadra l’Italia avrà una grande occasione se entrambi riusciranno ad arrivare in piena forma a Parigi. E’ comunque un intoppo che non ci voleva.