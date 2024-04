Frattura al piede per il marciatore Stano, stop di almeno 15 giorni

Roma, 22 aprile 2024 – “Sono sereno, ormai è successo”. Ma da domani tutti pronti a lavorare. Il marciatore Massimo Stano incassa così la diagnosi di frattura al piede, dopo l’infortunio rimediato in Turchia.

Nel pomeriggio di oggi, il campione olimpico della 20 km di marcia Massimo Stano si è sottoposto a risonanza magnetica e tac all'Istituto di Medicina e Scienza dello sport del Coni, a Roma, per valutare l'entità dell'infortunio rimediato domenica ad Antalya nei primi chilometri della staffetta mista ai Mondiali a squadre. L’atleta azzurro si era fatto male durante la gara di staffetta mista (in coppia con Antonella Palmisano), calpestando inavvertitamente una bottiglietta caduta a terra.

Stano ha riportato “un episodio distorsivo del piede sinistro con frattura della base del quinto metatarso - informa il responsabile medico federale, dottor Andrea Billi - All'atleta è stato applicato un gambaletto di colla di zinco per la riduzione dell'edema e per l'immobilizzazione articolare. Dovrà utilizzare stampelle per 15 giorni con divieto di carico, e fra 15 giorni si provvederà alla rimozione del gambaletto e all'esecuzione di una nuova tac di controllo, che consentirà di valutare il prosieguo del programma terapeutico”.

"Sono sereno, ormai è successo, e non posso far altro che affrontare questo periodo di stop di 15 giorni - il commento di Stano -. Già da domani, sempre con il piede in scarico, proveremo a capire in che modo si può lavorare sulla parte superiore. Tempo ce n'è per risolvere e tra due settimane decideremo che strade intraprendere'”.