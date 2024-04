Mondiali in Turchia. Marcia, bronzo per gli azzurri. Super Antonelli

La marcia azzurra dà sempre soddisfazioni e la conferma arriva dai Mondiali di Antalya, in Turchia, dove ieri l’Italia vince l’oro nella staffetta mista con Francesco Fortunato e Valentina Trapletti e il bronzo nella 20 km a squadre uomini dove c’è il maceratese Michele Antonelli (nella foto il terzo da sinistra). La gara di Antonelli, protagonista di un super miglioramento del record personale, diventa fondamentale per la terza posizione in classifica della nazionale. Al traguardo il 29enne dell’Aeronautica chiude con il tempo di 1h21’18“ che vale un progresso di oltre un minuto e mezzo in confronto al suo primato di 1h22’57“ realizzato l’anno scorso.

Il quattordicesimo posto ottenuto dal maceratese a livello individuale completa il risultato della formazione azzurra trascinata dal lombardo Riccardo Orsoni, settimo in 1h20’11“, e dal toscano Gianluca Picchiottino, dodicesimo con 1h21’06“ in un gruppo del quale fanno parte anche il sardo Andrea Agrusti, 32esimo con 1h22’52“, e il friulano Emiliano Brigante, 33esimo in 1h22’59“. Splendida la prestazione collettiva della squadra azzurra e formidabile la prova di Antonelli che si dimostra sempre più competitivo anche su questa distanza in campo internazionale, dopo le soddisfazioni raccolte nelle passate stagioni soprattutto nella 50 chilometri in cui si era rivelato nel 2017 piazzandosi terzo in Coppa Europa. Tornando alla 20 km a squadra, l’oro va alla Spagna, l’argento al Giappone, mentre il successo è dello svedese Perseus Karlstrom che taglia il traguardo 1h18’49“.