Stasera su trc. Location speciale per ’Let it B’

Location speciale questa sera per l’ultima puntata stagionale di Let it B, il programma calcistico di Trc condotto da Alessandro Iori, in onda dalle 21.30 alle 23. La trasmissione, come sempre rigorosamente in diretta, non andrà infatti in onda dagli studi ma nel nuovo ‘Arena – Spazio culturale’ di viale Tassoni 8, nato sulle ceneri dello storico cinema.

E tra gli ospiti della puntata i giornalisti Marco Nosotti di Sky e Tommaso Turci di Dazn. La grande novità della puntata non sarà però rappresentata solo dalla location, ma dalla presenza del pubblico in sala. La gente, che per tutto il campionato interagiva con la trasmissione inviando messaggi da casa, stasera potrà esprimere il proprio parere sul Modena, sul campionato appena terminato e su quello che verrà, direttamente in sala con il nostro Alessandro Troncone che raccoglierà i pareri in diretta.