Basket Under 17. Primato tutto apuano. In ’testa’ Audax,. Massa e Pontremolese

Due squadre apuane in testa alla classifica, seppure in condominio, nel girone D del campionato giovanile under 17 regionale di pallacanestro. Dopo la nona giornata (ma tutte le formazioni hanno disputato otto partite in quanto ognuna deve osservare un turno di riposo a motivo del numero dispari di squadre partecipanti) che coincide con l’ultima del girone di andata, Audax Carrara (targata Giannarelli Edilizia, allenatore Zanetti, nella foto) e Pallacanestro Massa sono in testa alla classifica con 12 punti, insieme a Pontremolese e Monsummano. Nella prima parte della prima fase del campionato, l’Audax ha ottenuto 6 vittorie (Montecatini, Pallacanestro Massa, Versilia, Pescia, Capannori e Monsummano) e 2 sconfitte (Pontremolese e Pistoia), 463 i punti realizzati e 350 quelli subiti (differenza +113). Anche la Pallacanestro Massa ha ottenuto 6 vittorie (Monsummano, Pistoia, Montecatini, Versilia, Pescia e Capannori) e 2 sconfitte (Audax Carrara e Pontremolese), ha segnato di più (477 punti) ma ha anche subito di più (396 punti), differenza +81. Contro il Versilia, l’Audax ha rimediato anche una ammenda di 37,50 euro per presenza a referto di un dirigente (non contemplato nella categoria). La classifica: Pontremolese, Audax Carrara, Pallacanestro Audax e Monsummano 12 punti; Pistoia 10; Pescia 6; Montecatini e Versilia 4; Capannori 0.

ma.mu.