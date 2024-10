Storie di campionesse al Panathlon. Torri e Spissu oro nel canottaggio

Le ‘star’ della serata speciale organizzata dal Panathlon Club della Spezia sono state Francesca Torri e Greta Spissu della società Canottieri Velocior 1883: due talenti che hanno portato a casa altrettante medaglie d’oro alla gara europea under 19 ’Coupe de la Jeunesse 2024’ di Racice (Repubblica Ceca) a cui hanno partecipato nell’equipaggio del quattro con assieme atlete di Sc Pontedera e Sc Firenze, in un vero e proprio tripudio per i colori azzurri. All’evento che si è svolto presso il Circolo Tennis della Spezia, ad accompagnare questi due talenti sportivi sono stati il presidente del club Domenico Rollo e l’allenatore Nicolò Marcellini. Torri e Spissu hanno fatto vivere ai presenti il loro sogno e tutte le emozioni per le medaglie e l’esperienza umana e sportiva culminata con la conquista del gradino più alto di questo prestigioso podio internazionale. "Sono felice, è stata un’emozione molto forte – ha sottolineato Francesca Torri – soprattutto perché siamo partite in fondo e siamo riuscite a vincere queste gare; inoltre, vestire la maglia azzurra è sempre un’emozione".

"Un’esperienza bellissima, sia dal punto di vista sportivo che della crescita personale: ho fatto un sacco di nuove amicizie e vissuto due bellissime gare. Insomma, mi sono divertita un sacco" le ha fatto eco Greta Spissu. E anche Niccolò Marcellini ha celebrato le sue atlete. "Questa competizione è di interesse europeo, lo scorso anno si è svolta ad Amsterdam e siamo riusciti a portare a casa due ori su altrettante gare condotte in modo diverso: la prima dominata, la seconda più sofferta. Siamo riusciti in entrambi i casi".

Durante la serata, il giovane tecnico ha festeggiato il suo 25° compleanno e ha raccontato il pre e il post competizione; insieme a Francesca e Greta ha spiegato come vivono questo sport impegnativo ed emozionante. "Una serata piacevole – ha sottolineato la presidente del Panathlon spezzino Daniela Ricaboni – in cui abbiamo scoperto molto di una società centenaria che si è aperta a noi. Speriamo di poter organizzare altri eventi così, perché faranno qualcosa di veramente speciale e loro sono persone speciali". Durante l’appuntamento, il Panathlon ha anche illustrato, con la presidente Ricaboni in dialogo con l’assessore allo Sport del Comune della Spezia Marco Frascatore, la partecipazione e l’impegno organizzativo del club spezzino all’evento "Sport in Piazza". Chiara Tenca