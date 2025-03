Strasimeno 2025, Henry Hart sul trono. Podio straniero nell’ultramaratona del Lago

Grande successo per la Strasimeno, arrivata alla sua 23esima edizione. La manifestazione ha accolto una fiumana di corridori che ha circondato il Lago Trasimeno nella domenica più importante dell’anno, per il bacino lacustre umbro. Ben cinque gare in contemporanea, coinvolgendo tutti i principali borghi del territorio, per una sfida la cui risonanza ormai ha travalicato i confini nazionali.

La classica ultramaratona di 58 km ha riservato un podio tutto straniero al maschile con il britannico Henry Hart a ristabilire il suo predominio dopo due anni: 3h19’18” il tempo del portacolori scozzese del Belgrave Harriers, che ha dominato la gara staccando il forte spagnolo Felix Pont Chafer di 9’30”. Terza posizione per il campione uscente, l’ucraino Evgenii Glyva della società organizzatrice Asd Filippide Avis Castiglione del Lago-Dlf, a 34’05”.

Rivincita italiana fra le donne con Federica Moroni (Atl.Rimini Nord) che torna a vincere dopo il 2023 e allunga la sua enorme serie di vittorie fra maratone e ultra aggiudicandosi la gara in 4h18’27”, con 9’30” sulla croata Marija Vraijc campionessa uscente. Terza Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team) a 9’46”.

Nella maratona vittoria di Massimiliano Di Serio (Pol.Atl.Igiglio) in 2h41’38” davanti a Federico Badiani (Gs Orecchiella) a 7’32” e a Derek Bowsher (Pol.Ellera) a 9’30”. Nella 34 km ha primeggiato Andrea Rofena (Atl.Montefiascone) in 2h06’38” precedendo di 8” Marco Giuseppe Menonna (Up Policiano) e di 58” Alessandro Tartaglini (Up Policiano), mentre la rumena Roxana Maria Girleanu (GP Parco Alpi Apuane) si è aggiudicata la prova femminile in 2h25’32”.

Sulla mezza maratona nuovo successo per il burundiano dell’Atl.Castello Leonce Bukuru, quest’anno già primo a Novara, che in 1h09’20” ha prevalso per 3’59” su Michele Pastorini (Up Policiano) e per 6’47” su Lorenzo Rossi (Olympic Runners Lama). Alla connazionale di Bukuru, Violette Ndayikengurukiye, vincitrice nel 2025 a Monteforte d’Allpone (VR) e Novara, la vittoria fra le donne in 1h24’38”.

Infine la 10 km che ha premiato il kenyano Simon Kibet Loitanyang (Up Policiano) in 30’57” davanti a Samuele Cesaroni (Pol.Chianciano) a 3’27” e a Lorenzo Martinelli (Gs Il Fiorino) a 3’29”. Prima donna Giulia Sadocchi (Up Policiano) in 39’04” a precedere Benedetta Rossi (Atl.Castello) a 1’17” e Ana Nanu (Atl.Casone Noceto) a 2’16”.

Oltre le 5 prove agonistiche ce n’erano altre 4 non competitive, anche queste disegnate intorno al lago. In totale gli arrivati, solo nelle prove agonistiche, sono stati ben 1.127, un lungo serpentone multicolorato che ha circondato tutto il lago.