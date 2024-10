Successo in trasferta. Doppietta di Nicola Lettera. Il Quanta espugna Legnaro

Vittoria sofferta per il Milano Quanta nella seconda di giornata di Serie A. I rossoblù superano 2-1 il Fox Legnaro in trasferta nel segno di Nicola Lettera, decisivo con una doppietta nei primi dieci minuti (intervallata dal pareggio momentaneo del Legnaro). Successo importante per Milano contro una squadra oconsiderata una possibile outsider stagionale. I meneghini salgono a 6 punti, torneranno in campo sabato prossimo in casa contro Trieste.A.S.