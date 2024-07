Successo per la gara a tappe allievi Memorial Marchetti. Gaggioli vince il Giro dei tre comuni a Ponsacco

Dopo tre tappe che hanno coinvolto come sedi di partenza Cascina, Calci e Cenaia, si è concluso a Ponsacco sede di arrivo delle tre giornate, il Giro dei Tre Comuni - Memorial Silvano Marchetti gara a tappe a punti per allievi, unica del genere in Italia. La seconda edizione dopo quella del 2023, è stata vinta dal toscano William Luciano Gaggioli del Team Valdinievole grazie al secondo posto nella crono inaugurale, ed ai piazzamenti nelle due successive frazioni vinte dal trentino Davide Zanei per distacco e dal piemontese Nicola Cerame allo sprint. Da segnalare la caduta di Bellato (Us Biassono) che era secondo in classifica poco prima della conclusione della frazione finale. Una bella conferma per Gaggioli, al terzo successo stagionale e quarto nel campionato italiano a cronometro di Grosseto.

Un giovane brillante, figlio d’arte, che ama correre all’attacco e che piace agli sportivi. La gara organizzata dalla Ciclistica Mobilieri capitanata dai dirigenti Fagnani e Cocchiola, ha visto la presenza di 114 corridori di 25 squadre. Si è trattato di una bella rassegna giovanile con giovani interessanti. Oltre a Gaggioli (maglia bianca Ecofor Service), la maglia rossa (traguardi volanti) per Davide Gileno dell’U.S. Biassono, e quella gialla per il miglior giovane al campione italiano a cronometro, il marchigiano Tommaso Cingolani che faceva parte della Rappresentativa delle Marche. Ottimo il lavoro organizzativo in corsa con la scorta tecnica del Gruppo Capannolese e la direzione gara affidata a Tordiglione e Zingoni. Alla premiazione finale presso l’Enoteca Le Melorie nel Viale Italia a Ponsacco, è intervenuto anche il neo eletto sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini. Classifica finale: 1)William Luciano Gaggioli (Team Valdinievole) punti 125; 2)Giacomo Agostino (Pedale Senaghese) 117; 3)Tommaso Cingolani (Rappresentativa Marche) 116; 4)Alessandro Battistoni (Rappresentativa Marche) 87; 5)Federico Occoffer (Veloce Club Borgo) 85.

Antonio Mannori