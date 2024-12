Sugli spalti. Biglietti in vendita anche al botteghino

Sono già in vendita i tagliandi per la partita di domenica al Curi contro la Pianese (fischio di inizio alle 17,30). Si gioca per la prima gara del girone di ritorno, contro la squadra dell’ex Formisano. I tagliandi sono disponibili in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone.

Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

A partire da oggi i biglietti sono a disposizione anche alla biglietteria dello stadio (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) nei seguenti orari: oggi, domani e sabato sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre domenica (giorno gara) dalle 10 alle 15:30 in orario continuato (orari di chiusura tassativo ma è sempre possibile acquistare nelle ricevitorie). Per il settore ospiti la vendita chiuderà sabato alle 19.