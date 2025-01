Sugli spalti. Esodo in massa al Barbetti. Sono 700 i tagliandi staccati

Esodo in massa a Gubbio. Nonostante si giochi di lunedì (sarà il posticipo della terza gara di ritorno), allo stadio "Barbetti" ci saranno tantissimi tifosi biancorossi. L’obiettivo è tagliare il traguardo dei mille. A un giorno dalla chiusura della prevendita, sono più di 700 i tifosi del Perugia che hanno prenotato un posto nel settore destinato agli ospiti che ha una capienza di 1175 posti. I tagliandi non sono acquistabili online ma solo nelle ricevitorie autorizzate. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto presentando documento d’identità (no patente) e solo per il settore ospiti se la residenza è in Umbria (unica restrizione divieto di vendita ai residenti nel Comune di Gubbio). Anche per chi proviene da fuori regione è possibile acquistare solo il settore ospiti. Il prezzo del biglietto è 10 euro (più diritto di prevendita). La vendita per il settore ospiti terminerà oggi alle 19.