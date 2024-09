Suona l’ora dei mondiali di hockey. Il calendario delle nazionali in pista

VERSILIA

Sono stati ufficializzati costi dei biglietti, i calendari e relativi orari dei mondiali di hockey in programma a Novara nel mese di settembre. Le nazionali italiane giocheranno sempre le ultime partite della giornata per favorire l’afflusso di pubblico. La senior maschile di Alessandro Bertolucci giocherà tutto il suo Mondiale (16-22 settembre) al Pala Igor alle 21. La under 19 maschile e la senior femminile giocheranno invece al Pala Dal Lago: il mondiale under 19 è in programma dall’8 al 14, quello femminile dal 16 al 21 settembre. Senior Men World Championship: Argentina, Portogallo, Angola, Usa (gruppo A); Spagna, Italia, Francia, Cile (B). L’Italia giocherà contro Cile (lunedì 16), Francia (martedì 17) e Spagna (mercoledì 18). Venerdì 19 quarti, sabato 20 semifinali, lunedì 22 finali. Senior Women World Championship: Argentina, Portogallo, Francia, Colombia (A); Spagna, Italia, Cile, Inghilterra (B). Italia contro Inghilterra (lunedì 16), Cile (martedì 17), Spagna (mercoledì 18). Venerdì 19 quarti, sabato 20 semifinali, domenica 21 finali Under 19 World Championship: Argentina, Spagna, Cile, Svizzera (A); Portogallo, Francia, Italia, Colombia B). Esordio con la Colombia (domenica 8) per gli azzurrini che proseguiranno contro Francia (lunedì 9) e Portogallo (martedì 10). Giovedì 12 Quarti, venerdì 13 Semifinali, sabato 14 finali. Già aperta online, sul portale Ticketone.it, la prevendita per tutti i World Skate Games 2024. I prezzi variano a seconda della competizione del tipo di posto e anche della fase della singola manifestazione. Costo dei diritti di prevendita 3 euro.

G.A.