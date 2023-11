Superbike, Bautista è campione del mondo: decisiva la vittoria in gara 1 a Jerez

Jerez (Spagna), 28 ottobre 2023 – Alvaro Bautista vince gara 1 sul circuito di Jerez, ultimo appuntamento del campionato Superbike, e conquista il titolo mondiale, bissando il successo di un anno fa.

Scattato dalla pole position, al quasi 39enne pilota spagnolo della Ducati sarebbe bastato arrivare 14esimo per celebrare il trionfo. Ma, a coronamento di una stagione da assoluto dominatore, non ha voluto lasciare neppure le briciole agli avversari: con quella di oggi fanno 25 vittorie su 34 gare disputate, a cui si aggiungono anche altri 4 podi.

Deve alzare bandiera bianca Toprak Razgatlioglu: il pilota turco della Yamaha, che si presentava in Spagna con 60 punti di distacco, riesce a risalire dalla settima alla seconda posizione, ma la prestazione non basta per rinviare la festa di Bautista. Completa il podio Andrea Locatelli con l'altra Yamaha, davanti a Jonathan Rea, sesto posto per Danilo Petrucci e ottavo per Michael Ruben Rinaldi con l'altra Ducati.