Superlega maschile: Sir Susa Vim Perugia sfida Cucine Lube Civitanova in semifinale

Tutto è pronto per riprendere la lotta per lo scudetto con la superlega maschile che accende i riflettori sulle semifinali stasera alle ore 20,30. La Sir Susa Vim Perugia cerca di cominciare bene la serie nella gara casalinga che preannuncia il tutto esaurito al palasport di Pian di Massiano. Diretta televisiva per l’importante appuntamento dei play-off con immagini trasmesse su Rai Sport, oltre che su Dazn e Vbtv. La rivale da battere è una nemica giurata, una Cucine Lube Civitanova che è l’avversaria incontrata più spesso nella storia del club bianconero. Le antagoniste si confrontano per la terza volta in questa stagione, le prime due volte i successi sono stati spartiti con i block-devils che hanno lasciato prevalso tra le mura amiche ma hanno ceduto in trasferta. Sono però sessantasette i duelli disputati tra le rivali, il bilancio parla di trentaquattro vinti e trentatré persi. Il vantaggio del campo sarà importante e per questo la tifoseria organizzata ha già lanciato il messaggio di indossare la maglia bianca e si è attivata per allestire coreografie memorabili. I padroni di casa allenati da Angelo Lorenzetti (nella foto) sono fermi da due settimane ed hanno voglia di tornare in campo, ma forse devono ritrovare il ritmo partita: "Non so se la lunga pausa possa essere uno svantaggio o meno per noi. Abbiamo lavorato per far sì che fossimo già in clima partita. Lo staff ha calibrato in maniera attenta il lavoro per una serie che ci immaginiamo possa essere lunga. I cucinieri come tutti hanno attraversato le loro fasi di crescita, hanno imparato dagli errori. Quando sente l’odore del sangue Civitanova c’è". Gli umbri saranno sospinti dalla regia di un Simone Giannelli sempre più maturo e sempre più padrone della situazione. Gli ospiti diretti da coach Giampaolo Medei hanno dimostrato di aver raggiunto una gran condizione atletica anche se hanno meno frecce al loro arco. Tra i marchigiani sarà fondamentale il rendimento dello schiacciatore Mattia Bottolo che spesso è l’ago della bilancia nel gioco. Due gli ex in campo, si tratta dei centrali Davide Candellaro da un lato e Marko Podrascanin dall’altro. Arbitri: Massimiliano Giardini (VR) e Marco Zavater (RM).

Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L).

CIVITANOVA MARCHE: Boninfante - Lagumdzija, Podrascanin - Chinenyeze, Bottolo e Nikolov, Bisotto (L).