Supersport, Dalla Porta corre in Francia: "Migliorare il risultato di Portimao"

Prato, 6 settembre 2024 - "Sono estremamente contento di avere un'altra opportunità. Ripartiremo da un buon risultato ottenuto a Portimao in “gara 2” quindi l'obiettivo sarà migliorarlo fin da subito, perché è fondamentale partire bene”. E' così che Lorenzo Dalla Porta ha commentato la sua nuova opportunità nel Supersport, sotto le insegne del VFT Racong. Il pilota di Montemurlo è stato confermato come sostituto dell'indisponibile Yeray Cruz per i prossimi due round, iniziando da quello che è pronto a prendere il via in Francia. Si parte domani alle 15:15, con “gara 1”, per poi passare domenica prossima a “gara 2” (alle 14). Lorenzo potrà e dovrà quindi sfruttare questa ulteriore possibilità per rimpolpare l'attuale bottino di 2 punti in una competizione nella quale quest'anno ha fatto apparizioni sporadiche (considerando che l'Altogo Racing Team, la scuderia per la quale ha corso sino a qualche settimana fa, si era focalizzata sul Campionato Italiano Velocità). Sul tracciato di Magny-Cours sarà quindi determinato a dare il 110%, conscio del fatto che una buona duplice performance potrebbe garantirgli un posto in pianta stabile nel Mondiale nel 2025. “Mi piace molto il circuito di Magny-Cours – ha concluso il diretto interessato - l'anno scorso ho concluso gara 2 in sesta posizione, quindi rappresenta un buon banco di prova per me. Spero di poter ottenere un ottimo risultato, sia per me che per il team, che se lo merita. Ringrazio ancora il team per questa opportunità”

G.F.