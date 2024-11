Tavarnelle, il derby è tuo. Frena l’Audace Galluzzo

Un derby dalle mille emozioni che ha mantenuto le attese di partita clou della domenica in Prima categoria. Il Barberino Tavarnelle ha superato 3-2 il Chianti Nord dopo essere stato in vantaggio di tre gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Chianti Nord cambia volto (quattro le sostituzioni nell’intervallo) e riapre una partita che rimane combattuta fino al 90′. Il Barberino Tavarnelle era andato subito in vantaggio con Ghelli, seguito dal raddoppio di Corti e nel finale di tempo ecco la terza rete di Bellosi, con i tre attaccanti tutti in gol. In grande evidenza Bianchi che ha preso parte alla manovra del gioco in tutte e tre le reti risultando il migliore dei suoi. Ma il Chianti Nord ha risposto con forza e bravura nel secondo tempo salendo in cattedra con i gol di Latini, in avvio di ripresa, e di Dosso, a più di 20 minuti dal termine. Nel finale Chianti Nord ancora in avanti con il Barberino Tavarnelle che riesce a contenere gli attacchi e con qualche decisione arbitrale contestata dagli ospiti con espulsione dell’allenatore Michelacci.

L’Audace Galluzzo non riesce a continuare la serie di vittorie in trasferta, e torna dal campo di Ambra solo con un punto, frutto dello 0-0 finale contro i valdarnesi. Il Galluzzo allenato da Massi protesta per un fallo di mano in area locale a pochi minuti dalla fine della partita, ma il direttore di gara non concede il penalty. La ripresa è di marca ospite con il Galluzzo. Per l’Ambra bella azione di Giangeri (72′) e Ormeni (76′) neutralizzate dal portiere Volpi. Il finale di partita è tutto del Galluzzo: all’85’ occasione per Dallera, sul quale è bravo Bianchi.

Le altre partite del girone E: Incisa-Gambassi 1-1 con gol locale di Cassigoli e pareggio di Rosi. In parità anche Porta Romana-Levane 1-1, con Tumminaro a segno per i fiorentini. Sancascianese-Reggello 1-3 con la capolista Reggello che va in gol con Focardi, Piantini e Bevicini; Magnelli per i locali., Sporting Arno-Castelnuovese 1-0 grazie al gol di Innocenti, Vaggio Piandiscò-San Clemente 0-1 con Moracci decisivo, Dinamo Florentia-Audace Legnaia 3-3 spettacolare.

Nel girone D il Settimello batte 3-0 la Gallianese ed è la nuova capolista con gol al 20’ di Edoardo Lepri e nella ripresa al 51’ Rocco e al 90’ Kowalsky. Il San Godenzo ha pareggiato 1-1 a Novoli: vantaggio del San Godenzo al 66’ con Vallaj e pareggio del Novoli al 74’ con Bandini. La Folgor Calenzano vince in trasferta, rete di Basolu, contro l’Atletico Spedalino. Sagginale e Prato Nord concludono 1-1. La Virtus Rifredi rimane ultima in classifica, ma pareggia 3-3 sul campo del Csl Prato. Casale Fattoria-Jolo 0-0, Quarrata-Albacarraia 1-0.

Francesco Querusti