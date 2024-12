Tchoukball. Parra e Foschi al torneo di Genova

Sabato scorso è andato in scena il torneo per squadre M16 del Tchoukball Geneva Indoors, il torneo internazionale più grande al mondo, con migliaia di giocatori che si sfidano all’interno delle varie categorie nel corso di due settimane nel mese di dicembre. Presenti da Ferrara Leonardo Parra, giocatore dei Ferrara Caplaz, e Tommaso Foschi, capitano dei Ferrara Pulcinuts nel campionato under e giocatore dei Ferrara Caplit nel campionato di Serie B. Al termine di una fase a gironi molto combattuta, l’Italia si è trovata al quarto posto a pari punti con altre 3 squadre: a causa della differenza punti, due squadre hanno conquistato una posizione più alta in classifica, finendo così a qualificarsi alla finale per il 5° posto con la Spagna.

L’Italia M16 torna quindi a casa con un sesto posto e la consapevolezza di aver partecipato ad un grandissimo evento.