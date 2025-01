Tennis. Favola-Passaro, ripescato e vincente. Ora il secondo turno dello Slam

La prima favola italiana degli Australian Open 2025 è dedicata al tennista perugino Francesco Passaro, uscito all’ultimo turno delle qualificazioni, ripescato nel tabellone principale dello Slam grazie al forfait di Fabio Fognini, ha conquistato il secondo turno approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov. Il bulgaro si è ritirato sul punteggio di 7-5 2-1 per un problema fisico, con il tennista perugino in vantaggio, dopo un grandissimo primo set giocato da Passaro, al primo successo in carriera in uno Slam.

La vittoria di Passaro è un momento straordinario per lo sport locale, considerato che l’ultimo tennista umbro a giocare un primo turno di un torneo del grande slam era stato Francesco Cancellotti a fine anni ’80. E la favola può continuare per il tennista dello Junior. Ma intanto c’è un traguardo da festeggiare: con questo successo straordinario, Passaro entra nella top 100. E adesso, il tennista perugino coltiva sogni importanti: il ragazzo allenato da Roberto Tarpani al secondo turno della rassegna di Melbourne affronterà il francese Bonzi che ha sconfitto il belga Goffin in 3 set.