Tennis. Il perugino Passaro ad un passo dal cielo

Questa mattina si saprà se il sogno di Francesco Passaro si sarà realizzato. Il tennista perugino, intorno alle 5 mattina, è sceso in campo per accedere al tabellone principale degli Australian Open. Il tennista perugino dello Junior, classe 2001, allenato da Roberto Tarpani, dopo il successo al debutto delle qualificazioni nel derby italiano contro Giulio Zeppieri, ha superato anche il secondo ostacolo battendo lo spagnolo Javier Barranco Cosano al termine di una grande battaglia. Passaro, infatti, non solo ha vinto in rimonta, ma all’ultimo tuffo per 46 63 76, conquistando il super tie-break decisivo per 10-8. Stamattina l’ultimo step per approdare al tabellone principale del primo torneo Slam dell’anno: il perugino è sceso in campo contro l’esperto georgiano Nikoloz Basilashvili, in passato già nr. 16 mondiale.