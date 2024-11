Tennis, padel e sostegno. Da Pennetta a Magnini le “stelle“ sono all’Aspria

Si alza il sipario sulla dodicesima edizione dell’Aspria Charity Open, l’ormai classico evento sportivo e benefico che si tiene nel prestigioso Aspria Harbour Club. Da domani sera a domenica pomeriggio la manifestazione sarà articolata in una tre giorni di eventi, tornei e personaggi noti del mondo dello sport e dedicata alla sensibilizzazione su temi sociali. Si inizia domani sera con una talk session sulla prevenzione oncologica, tenuta dal presidente AEU Talmelli. Sabato mattina si svolgerà la corsa campestre e a seguire le competizioni di tennis e nuoto. Domenica spazio al grande torneo di padel, che vedrà sfidarsi 48 atleti fra professionisti e amatori. Tra i tantissimi nomi di spicco dello sport saranno presenti all’Aspria anche Paolo Maldini, Beppe Bergomi, Nelson Dida, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Ettore Messina e Filippo Magnini. Il ricavato dell’evento verrà devoluto alla lotta contro il tumore alla prostata e ad attività di sostegno per persone in difficoltà.

Alessandro Stella