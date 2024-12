Tennistavolo I risultati delle varie squadre. Tra alti e bassi. Giornata agrodolce per l’Apuania

Due successi e una sconfitta per le squadre della Apuania Tennistavolo nella sesta giornata dei rispettivi campionati regionali. Nella C2, girone A, successo per 2-5 in casa del Cascina C. Con i punti firmati da Marco Campanini (3), da Masaaki Tachi (1) e da Armando Zuanigh (1). La classifica: Apuania Carrara 10; Cascina A 8; Forte dei Marmi 6; Viareggio e Pisa 4; Livorno e Cascina C 2. Le prime due sono ammesse agli spareggi per la C1, l’ultima retrocede direttamente in D1.

Anche nella D1, girone A, successo esterno in casa del Cascina A per 1-5 con i punti di Giacomo Betti (2) e Pamela Bellari (2) e di Leonardo Ruocco (1). La classifica: Apuania Carrara 12; Cascina A e Lucca 10; Volterra 6; Livorno B 4 e Forte dei Marmi A 4; Pisa 2; Cascina B 0. La prima è promossa in C2, la seconda va agli spareggi per la C2, la penultima disputa gli spareggi per la retrocessione in D2, l’ultima retrocede direttamente in D2.

L’unica sconfitta della giornata arriva nella D2, girone A, dove, ancora fuori casa, l’Apuania Carrara è superata dal Cascina A per 4-3. Per gli apuani i punti sono di Guglielmo Bellotti (2) e del doppio composto da Guglielmo Bellotti e Matteo Garbini (1) (nella foto). La classifica: Apuania Carrara, Lucca A e Cascina A 8; Forte dei Marmi 6; Progeco Next 4; Viareggio 2; Livorno A 0. La prima è promossa in D1, l’ultima retrocede in D3.

ma.mu.