Tennistavolo In Serie B nazionale. Costanza e qualità le armi vincenti della capolista Apuania

Un successo che consente di mantenere la vetta della classifica. Giornata positiva per la squadra della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di Serie B, girone D. Nella sesta di andata i carraresi si impongono a Modena per 2-5 contro il “Città dei ragazzi“ e tengono a distanza gli inseguitori guidati dai piacentini del Cortemaggiore. Prestazione positiva per i ragazzi del dirigente responsabile Giancarlo Betti, con tre punti firmati da Matteo Petriccioli (0-3, 0-3, 0-3) e due da Daniel Gaybakyan (0-3, 0-3), a secco Edoardo Cremente (3-0, 3-0) alle prese con una indisposizione poco prima dell’incontro.

"Sono contento di questa bella vittoria che ci permette di essere primi in testa alla classifica – dice Betti – a dispetto della classifica la squadra emiliana è sicuramente di buon livello, ma noi abbiamo disputato un buon match, giocando con costanza e buona qualità". La classifica: Apuania Carrara 12; Cortemaggiore Piacenza 10; Marco Polo Brescia 8; Poviglio Reggio Emilia e Ferrara 6; Modena 4; Colognola ai Colli Verona 2; Major Bologna 0. La prima squadra è ammessa in B1, le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.