Tennistavolo Nella rassegna di Serie A1. L’Apuania fa shopping. Presi lo svedese Brodd e il portoghese Monteiro

Due nuovi arrivi nella squadra di A1 della Apuania Tennnis Tavolo. Si tratta del portoghese Joao Monteiro (nella foto) e dello svedese Viktor Brodd. Mancino, classe 1983, numero 94 del ranking internazionale, Monteiro è considerato uno dei migliori atleti del tennistavolo, e non è un volto nuovo del campionato italiano di A1. Con i mantovani del Castel Goffredo ha giocato due campionati (dal 2008 al 2010) vincendo due scudetti, mentre dal 2019 ha indossato la maglia del Messina aggiudicandosi uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe. Da Pechino 2008 ha sempre partecipato ai giochi olimpici. Uno che ha fatto del tennistavolo una ragione di vita da oltre 30anni.

Numero 505 del ranking internazionale (best al numero 169 nell’anno 2008), Brodd è un classe 1990, ha giocato in Svezia, Norvegia, Olanda, Spagna, Francia, Polonia e neppure lui è una novità per il campionato italiano perché nello scorsa stagione di A1 ha indossato la maglia del Cagliari giocando 9 partite (7 vittorie e 2 sconfitte). Monteiro e Brodd si aggiungono ai già confermati Mihai Bobocica, Hampus Soderlund e Tomislva Pucar, oltre al nuovo arrivato Matteo Mutti. Soddisfazione è espressa dal presidente Guglielmo Bellotti: "la squadra si sta definendo e sono sicuro che entrambi forniranno un importante contributo".

ma.mu.