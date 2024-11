Tennistavolo. Nessun problema per l’Apuania con il Servigliano

Pronostico rispettato nelle Marche, dove l’Apuania Tennistavolo si impone sui neopromossi fermani di Servigliano con un secco 0-4 (arbitro Albetrto Sabbatini) nella gara valida per quinta giornata del campionato nazionale di A1, portando a quattro i successi consecutivi. Poche difficoltà per i gialloazzurri che partono subito bene con Joao Monteiro che batte il giovanissimo Danilo Faso (età 14 anni) 1-3 (11-9, 2-11, 10-12, 4-11) e con lo stesso punteggio di 1-3 (3-11, 4-11, 14-12, 9-11) anche Matteo Mutti si impone su Nicolò Pierpaoli. Sullo 0-2, per i carraresi la partita è già in discesa e il terzo punto porta la firma di Mihai Bobocica (nella foto) che soffre contro l’ex di turno Alexandr Khanin (12-10, 10-12, 3-11, 11-8, 9-11) ma la spunta al termine di una partita molto combattuta. Il punto del successo arriva nella quarta partita, quella di Mutti contro Faso che con un secco 0-3 (5-11, 6-11, 5-11) chiude l’incontro e sigilla il poker di vittorie dei carraresi in questo primo scorcio di campionato. Con questo successo, in classifica l’Apuania aggancia il Cagliari (che recupererà la quinta giornata a dicembre) a quota 8 punti. In coda invece il Norbello Oristano muove la classifica con il successo sul Prato. Adesso il campionato osserverà un lungo riposo e le squadre torneranno ai tavoli a metà dicembre.

ma.mu.