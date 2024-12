Ternana Calcio: discussione sul ricorso e tensioni sul progetto stadio-clinica

Fere in vetta e oggi alla Corte Federale d’Appello viene discusso il ricorso presentato contro la penalizzazione di due punti. Ma non c’è pace per lo stadio. Non solo per il progetto del nuovo impianto con annessa clinica privata, ma anche per l’attuale “Liberati“.

Continua lo scambio di vedute a distanza tra il sindaco Stefano Bandecchi (patron della Ternana Women) e Stefano D’Alessandro, presidente della Ternana Calcio. Quest’ultimo spiega: "Mio malgrado mi trovo costretto a tornare sull’argomento stadio/clinica. Venerdì 6 dicembre ho proposto al sindaco, attraverso posta certificata, due date utili per incontrarci: martedì 10 dicembre o martedì 17 ma ad oggi non ho ricevuto risposta".

D’Alessandro, inoltre, fa sapere che la Ternana ha ricevuto una pec dal Comune su interventi di carattere ordinario e straordinario da effettuare allo stadio, "nonostante il 4 dicembre, nel cordiale incontro tenutosi in Prefettura, avevo personalmente fornito ampie rassicurazioni al riguardo", "garantendo che i lavori in capo alla Ternana Calcio sarebbero stati espletati a regola d’arte e nelle tempistiche stabilite, nel rispetto della Convenzione in essere che prevede, per qualunque intervento, un’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario".

D’Alessandro resta "in attesa di un riscontro dal sindaco" e conferma la propria disponibilità all’incontro con il primo cittadino. La nota giunge dopo alcune affermazioni di Bandecchi che, annunciando a Umbria24 delle novità entro 15 giorni su stadio-clinica e sulla finalizzazione della convenzione voluta dal Rup, aveva aggiunto: "Sto ancora aspettando che i tecnici, gli avvocati e le persone della Ternana si facciano vive, o per chiederci il terreno e il permesso per la costruzione della clinica o per fare un accordo con me".

Ieri mattina Bandecchi, incontrando un gruppo di cittadini davanti a Palazzo Spada (c’era lo striscione "Stadio-clinica più fatti meno parole"), a Tele Galileo e UmbriaOn ha ribadito il concetto e ha fatto anche riferimento alla nota integrativa dello scorso 14 marzo (dalla precedente proprietà rossoverde), allegata al bilancio della Ternana Calcio, "le parti hanno convenuto che sia Ternana Women ("che si impegna a riconoscere a Ternana Calcio un corrispettivo di euro 14.000.000"), a provvedere alla realizzazione e gestione della clinica facendo fronte al fabbisogno finanziario per la costruzione dell’opera".

Intanto La Ternana ha concluso consensualmente il rapporto col management director Giuseppe D’Aniello. Lo ringrazia "per il prezioso apporto fornito nel momento di transizione societaria".