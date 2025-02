Ternana-choc, esonerato il tecnico Abate. Squadra subito affidata a Fabio Liverani

Via Abate, arriva Liverani. La notizia, più inattesa della neve a Ferragosto, deflagra all’ora di cena e in molti pensano possa trattarsi di un clamoroso fake. Ma a essere clamorosa è la realtà dei fatti.

Tutto vero. Dunque, i tifosi, gli osservatori e gli addetti ai lavori restano allibiti e sui social si genera terreno molto fertile per formulare le più svariate ipotesi. Il comunicato ufficiale dell’esonero: "La Ternana Calcio comunica che in data odierna è stato sollevato dall’incarico mister Ignazio Abate, a breve sarà comunicato il nome del sostituto. Al mister va un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto".

Dopo un quarto d’ora, arriva la nota con cui si annuncia il nuovo tecnico: "La Ternana Calcio comunica che a far data da oggi è stata affidata la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabio Liverani. Un gradito ritorno dopo la storica salvezza ottenuta nella stagione 2016/17. Domani (oggi, n.d.r.) alle ore 12.00 sarà presentato alla stampa. Bentornato mister!".

A caldo e dall’esterno è difficile formulare ipotesi affidabili (ne circolano alcune) in merito ai motivi che hanno indotto la Società ad assumere la decisione di privarsi di un tecnico che, nonostante le gravi difficoltà e incognite societarie d’inizio stagione e la penalizzazione in classifica ha saputo condurre e mantenere la squadra in piena lotta per la promozione diretta. Ma che negli ultimi tempi i rapporti tra Stefano D’Alessandro e Ignazio Abate non fossero idilliaci lo si è dedotto non soltanto da una divergenza di vedute che, sembra, ha fatto seguito alla gara di Legnago, ma anche da un paio di passaggi della conferenza stampa di mercoledì scorso quando il Presidente, in occasione della presentazione dei nuovi calciatori, interpellato in merito a un possibile rinnovo di contratto per il tecnico, aveva risposto: "Oggi c’è il campo e non possiamo parlare di rinnovi, perché l’obiettivo stagionale ha priorità su tutto. Non è una domanda da prendere in considerazione in questo momento". Nella medesima occasione si è percepita una velata critica ad Abate anche in una precedente frase del Presidente: "Nessuno di noi si aspettava che il mercato servisse per rincorrere. No, il mercato doveva servire per fare lo strappo".

Oggi alle 12 sarà presentato Fabio Liverani, tecnico che ha lasciato un grande ricordo nella piazza rossoverde. Questo aspetto potrebbe agevolare il suo lavoro, ma, aspetto fondamentale, resta da vedere quella che sarà la reazione della squadra che ha sempre avuto forte coesione con Abate. E’ inoltre da vedere se ci saranno ripercussioni sulla posizione del diesse Carlo Mammarella che è sempre stato in grande sintonia con Abate.