Tiro con l’arco. Sagitta super in Sardegna. Vinti due titoli nazionali

Oristano porta bene alla Sagitta Arcieri Pesaro, che torna con quattro medaglie dai Campionati italiani 3D di tiro con l’arco, una in più rispetto alla già buona prova del 2022 disputata sempre in terra sarda. Rispetto a due anni fa, i titoli nazionali ottenuti salgono a due: accanto all’oro a squadre femminili, tornato alla società pesarese dopo una sola stagione (nel 2023 fu comunque un ottimo argento) grazie a Maddalena Marcaccini, Maria Cristina Giorgetti e Michela Donati, c’è quello individuale ottenuto dalla stessa Donati nell’Arco tradizionale femminile. Perfetta la settimana della vicecampionessa d’Europa, prima anche in fase di qualifica.

In evidenza pure Giorgetti, che all’oro a squadre aggiunge un argento e un bronzo (le altre due medaglie ottenute dalla Sagitta): il terzo posto l’ha conquistato nella gara individuale di Longbow, categoria in cui si usano archi e frecce di legno, il secondo è condiviso con Marco Ambrosi ed è arrivato nella gara mixed team, sempre di Longbow, in cui fanno squadra il miglior piazzato tra i tiratori maschili e la migliore al femminile. Inoltre, la Sagitta ha piazzato altri 7 atleti nelle varie top 10: Marcaccini è 8a nel Compound; Loredana Amantini è 5a nell’Arco tradizionale; Elena Garbugli (che ha sfidato Giorgetti per il bronzo), Donatella Rizzi e Maria Giacchini sono 4a, 8a e 9a nel Longbow femminile, Ambrosi è 7° al maschile.

"Ringrazio tutta la squadra che ha partecipato – commenta la presidente e allenatrice Elena Forte –. Tutti hanno dato il massimo e torniamo con un bel bottino. Giorgetti, prima classificata in una fase di qualifica strepitosa, ha solo avuto una defiance in semifinale, ma ha tirato benissimo. La squadra femminile è stata bravissima e, con grande intensità e un punteggio molto alto, ha ottenuto un oro meritato. La cosa bella è stata la grande partecipazione dei nostri: tutti erano lì a fare il tifo durante le finali. Ottima gara pure per Garbugli e per la ’new entry’ Ambrosi, mentre Donati, da grande campionessa qual è, ha gareggiato ad altissimi livelli. Inoltre, per poco non siamo entrati nella fase finale anche con la squadra maschile, quindi sono stati tutti veramente bravi. Sono molto contenta per il meraviglioso percorso fatto. Ora parte la preparazione in vista dei campionati dell’anno prossimo, ma prima ci sono i Mondiali, con Donati e Marcaccini in gara. La Sagitta farà il tifo per loro: sono sono sicura che si divertiranno".

Nicola Petricca