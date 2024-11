Tra gli atleti under 17 provenienti da tutto il mondo. Bertugelli in Spagna. Nel gotha del surf

Tra i centotrenta surfisti Under 17 provenienti da tutto il mondo, che in questi giorni stando regatando a Palma di Maiorca per conquistare il titolo mondiale di windsurf, c’è anche il giovane massese Leonardo Bertugelli. Classe 2008, lo studente del liceo linguistico Giovanni Pascoli di Massa, è impegnato nel iQFOiL "Youth & Junior", la nuova classe battezzata alle ultime olimpiadi in Francia, che oltre a rendere il windsurf più spettacolare consente di andare anche più veloci. Bertugelli, che lunedì ha fatto ingresso nelle acque di Sa Rapita nelle isole spagnole delle Baleari, ha tempo fino a domani per tentare di entrare tra i primi dieci e concorrere alla finale di sabato. Un’impresa difficile che rappresenta "il mio grande obiettivo stagionale – spiega Bertugelli – dove spingere il più possibile come ho fatto fino all’ultimo giorno di allenamento, per prepararmi al meglio". Concentrato e al tempo stesso determinato a fare bella figura, il giovane talento che oggi è tesserato con il circolo surf Torbole del lago di Garda, dopo gli inizi nelle acque di Fiumaretta, frazione spezzina di Ameglia, spronato dal padre, anch’egli surfista, lo scorso anno è arrivato al secondo posto del ranking italiano giovanile Under 17 della specialità slalom windsurf. A tifare per lui oltre ai genitori Orlando Bertugelli e Laura Beghini, gli amici del windsurfing club Fiumaretta, i follower di Instagram, facebbok ed Evam, che lo supporta in questa importante esperienza internazionale, "in virtù del fatto – ricordano dall’Ente valorizzazione acque minerali apuane – che Fonteviva è sponsor tecnico della Federazione italiana vela". Occhi puntati su di lui anche da parte del suo preparatore atletico Andrea Madaffari, nome noto del velismo italiano che vanta quattro partecipazioni alla Coppa America e due vittorie ai campionati del mondo, e del Kau Kau di Sarzana, suo supporto tecnico.