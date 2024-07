Trasferta in Polonia. I ragazzi di AGD hanno dato un calcio al... diabete

C’è un’Italia di calcio, per la precisione calcio a 5, che riscuotere successi in Europa. Una squadra speciale composta dai ragazzi di AGD Umbria, che ogni giorno si misurano con il diabete di tipo 1 e che a Varsavia hanno voluto dimostrare sia la propria tenacia nell’affrontare la malattia, sia che fare sport migliora la propria salute, sia infine che l’Associazione regionale per l’aiuto a bambini e giovani con diabete di tipo 1 è sempre protagonista nel supportare i ragazzi e le rispettive famiglie. Alla “IOB CUP” 2024, il torneo Internazionale di calcetto i nove ragazzi, accompagnati da un volontario dell’associazione, Enrico Piano, e da un giovane medico, Andrea Natalizzi, hanno raggiunto l’obiettivo di indossare la maglia col tricolore sul petto e affrontare con impegno e riscontri le singole partite.