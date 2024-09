Trattativa società. Closing, si va verso il rinvio. Possibile slittamento della firma

Il closing può attendere? Il contratto preliminare vincolante riportava una condizione: entro il 30 agosto. Ma nei giorni vicini alla firma sull’atto definitivo per il passaggio delle quote del Perugia calcio non sono mancati gli argomenti di discussione tra le parti. Argomenti che, sulla carta, sono facilmente superabili, screzi su alcune questioni e su alcune voci di bilancio che non dovrebbero ostacolare la chiusura di un accordo.

E infatti la chiusura della trattativa tra il presidente Santopadre e l’imprenditore argentino Javier Faroni non sarebbe in discussione. Eventualmente potrebbe essere cambiata la data della chiusura delle operazioni. L’attuale presidente biancorosso, Massimiliano Santopadre, oggi e domani sarà a Milano per il calciomercato: la partenza per la missione milanese è già fissata a meno che all’ultimo non venga fissato l’appuntamento per la firma.

Ma ieri sera non c’era sentore di una firma imminente. A Pian di Massiano sono in attesa: sarebbero infatti gli acquirenti a dover comunicare la data esatta della firma sull’accordo che vedrà Faroni a capo della società, stando agli accordi, con l’ottanta per cento delle quote del Perugia calcio.

La sensazione, quindi, è che non ci saranno intoppi ma potrà comunque esserci un ritardo sulla tabella di marcia.

In casa Grifo la situazione viene vissuta senza particolare apprensione, traspare serenità anche l’auspicio è che venga messa la parola fine alla questione perché in ballo ci sono soldi importanti. Per tutti.

Inoltre c’è un mercato che è stato condizionato dall’arrivo dei nuovi acquirenti: su tutte la questione Seghetti, l’attaccante era in uscita per la gestione-Santopadre, è stato trattenuto perché sono arrivate rassicurazioni sulla chiusura della trattativa.

Il Perugia ha rinunciato al milione circa di incasso dall’operazioni perché in cassa sarebbero arrivati soldi della nuova gestione.